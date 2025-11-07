Exercício ZARCO'25 entre 10 e 14 de Novembro na Madeira
O Comando Operacional da Madeira, entre os dias 10 e 14 de Novembro, vai reunir forças e meios da Marinha, Exército e Força Aérea, no exercício conjunto ZARCO 25 para reforçar a defesa militar do arquipélago da Madeira.
Com o exercício ZARCO 25, inserido no Plano Anual de exercícios conjuntos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, promove-se o treino operacional de forma integrada e convergente, para treinar, testar e avaliar os planos e as acções relativas à defesa militar do arquipélago da Madeira, com especial incidência em situações de necessidade de reforço de vigilância do Espaço Estratégico de Interesse Nacional Permanente.
Durante o exercício, as estruturas de comando e controlo e as forças serão confrontadas com incidentes, decorrentes da evolução de um cenário actual, com vista a maximizar a interoperabilidade entre forças e a resiliência da defesa militar do arquipélago.