Samu Silva volta a ser distinguido com o prémio guarda-redes do mês da II Liga

O guardião do Marítimo recebeu, pela segunda vez consecutiva, o prémio de melhor guarda-redes do mês da II Liga portuguesa de futebol, num período de avaliação que comtemplou os meses de setembro e Outubro.

Samuel Silva, conhecido por Samu no mundo do futebol, obteve 30,16 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, com Bravim (U. Leiria) e Joan Femenias (FC Penafiel), que obtiveram, respetivamente, 20,63% e 10,32%, a se seguirem ao camisola 12 dos verde-rubros.

O guarda-redes, de 26 anos, foi titular nos cinco jogos disputados, no período em avaliação, nomeadamente, diante do Vizela (1-1), Sporting B (1-0), Académico (2-2), FC Porto B (0-1) e União de Leiria (1-3), tendo protagonizado 10 defesas.