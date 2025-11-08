Recorde da primeira volta já foi batido com 86.600 votos de benfiquistas

O Benfica contabilizou 86.600 sócios a votar nas eleições para os órgãos sociais até cerca das 19:15, um novo recorde mundial, depois dos 86.297 votantes na primeira volta de 25 de outubro.

"Os números da primeira volta foram ultrapassados. Atingimos os 86.600 votantes, e agradecemos aos adeptos. Aos 90 mil vamos chegar de certeza", anunciou aos jornalistas na Luz o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Pereira da Costa.

O dirigente realçou que esta é mais uma prova de força do Benfica e, apesar de não querer falar sobre o provável reconhecimento do feito pelo Guiness World Records, considerou que é ainda possível chegar à barreira dos 100 mil votantes.

"Vamos trabalhar por mais. Nunca trabalhámos por recordes. Só o Benfica pode bater o Benfica. Se a rampa de crescimento continuar neste ritmo, podemos chegar ao objetivo [100 mil votantes]", afirmou.

Segundo Pereira da Costa, a votação de hoje está a decorrer com uma "fluidez enorme e um fluxo contínuo" nos 108 pontos de urnas espalhados pelo país e no estrangeiro.

"É uma vitória do Benfica. Nenhum outro clube do mundo conseguiria ultrapassar um recorde destes apenas 15 dias depois", assinalou.

Entretanto, na última informação oficial divulgada através do portal de Internet das 'águias', por volta das 20:00, o número ascendia já a 88.253 votantes.

De resto, pelas 16:00, o Benfica já tinha ultrapassado oficialmente o recorde mundial de votantes em eleições em clubes desportivos, com 63.502.

A afluência até àquela hora permitiu ao emblema lisboeta superar os números que pertenciam ao FC Barcelona desde 2010, quando 57.088 sócios elegeram Sandro Rosell para a presidência dos catalães.

Em 25 de outubro, quando se realizou a primeira volta, o Benfica já tinha ultrapassado essa marca dos 'blaugrana', com um total de 86.297 votantes, mas o número não pôde ser reconhecido como tal pelo livro dos recordes, o Guinness, uma vez que nesse sufrágio não foi eleito qualquer órgão social.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).