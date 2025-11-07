39 estabelecimentos de ensino distinguidos com o Galardão Eco-Escolas

O Município do Funchal celebra mais um marco significativo na área da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, com 39 dos seus estabelecimentos de ensino a serem galardoados com o prestigiado Galardão Eco-Escolas.

Segundo nota à imprensa, "esta distinção reconhece o empenho e o trabalho das instituições de ensino na promoção de práticas e atitudes mais conscientes face às questões ambientais".

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Paula Jardim Duarte, que esteve presente no Seminário Regional Eco-Escolas, a decorrer em Machico, reafirma a aposta contínua e reforçada do Município do Funchal na educação ambiental, sublinhando a importância destas iniciativas para a formação das novas gerações o esforço e a dedicação das escolas, dos professores e dos alunos que, através do programa, desenvolvem ações concretas em prol da preservação ambiental.

Por fim, diz que "o município do Funchal tem intensificado o investimento na educação ambiental, lançando novas iniciativas anuais com o propósito de capacitar os jovens para uma cidadania adulta mais consciente".