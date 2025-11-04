Redes inteligentes já ligam 99% dos clientes de electricidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou hoje que 99% das instalações em baixa tensão normal em Portugal continental já estão ligadas a redes inteligentes, abrangendo sobretudo clientes domésticos e pequeno comércio.

De acordo com o mais recente relatório sobre o ponto de situação das redes inteligentes de eletricidade, no final do primeiro semestre de 2025, 99% dos clientes dispunham de contador inteligente integrado em rede inteligente, beneficiando de serviços como leitura diária dos consumos e alteração remota da potência contratada.

"O processo de instalação de contadores inteligentes e de integração em rede inteligente em Portugal continental pode considerar-se, assim, praticamente concluído, cumprindo o objetivo disposto no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, que determinava que a integração dos contadores em rede inteligente deveria completar-se até ao final de 2024", sublinha o regulador em comunicado.

Portugal junta-se a outros países europeus onde a utilização de contadores inteligentes está generalizada, como Áustria, Espanha, Estónia, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, e os países escandinavos e bálticos.

Em Portugal continental existem 11 operadores de rede de distribuição de eletricidade, entre os quais a E-REDES, que serve 99,5% dos clientes em baixa tensão normal.

Assim, no final do primeiro semestre de 2025, faltavam instalar cerca de 40 mil contadores e integrar cerca de 70 mil instalações. Desde 2015, a E-REDES instalou entre 450 mil e 900 mil contadores inteligentes por ano.

Dos restantes dez operadores, responsáveis por 0,5% dos clientes em baixa tensão, metade já concluiu a instalação de contadores inteligentes --- A LORD, A CELER, Cooperativa Eléctrica de Vale d'Este, Cooperativa Eléctrica de Loureiro e Cooperativa Eléctrica de S. Simão de Novais --- embora ainda não disponibilizem todos os serviços previstos ou não os ofereçam à totalidade dos clientes.

Quatro operadores --- Casa do Povo de Valongo do Vouga, A Elétrica Moreira de Cónegos, CoopRoriz e Cooperativa Eléctrica de Vilarinho --- ainda não concluíram a instalação, enquanto a Junta de Freguesia de Cortes do Meio ainda não iniciou o processo, detalha a ERSE. Todos preveem concluir a integração entre o final de 2025 e o início de 2026.

O relatório incide apenas sobre Portugal continental. Nas regiões autónomas, o processo de integração deverá estar concluído em 2026, no caso da Madeira, e em 2028, nos Açores.

De acordo com a ERSE, o desenvolvimento das redes inteligentes é essencial para responder às exigências da transição energética e possibilitar novas formas de participação dos consumidores, como tarifas dinâmicas, autoconsumo, partilha de energia, mobilidade elétrica e serviços de flexibilidade à rede.