Madeira prepara espaço dedicado a empresas locais na CLIA European Summit 2026

A Madeira vai disponibilizar uma área superior a 1.300 metros quadrados para empresas regionais do sector dos cruzeiros durante a CLIA European Summit 2026, que decorrerá no Funchal entre 23 e 26 de Fevereiro do próximo ano.

O evento internacional reunirá mais de 500 delegados, incluindo líderes mundiais do sector dos cruzeiros, decisores políticos europeus, representantes da indústria, agentes de viagens e media internacional, durante quatro dias na capital madeirense.

O espaço dedicado às empresas madeirenses visa potenciar oportunidades de negócio para os operadores locais que trabalham no sector, incluindo retalhistas que abastecem navios, empresas de logística, organizadores de excursões e agentes de navegação.

"Além de reforçar o posicionamento da Madeira como destino estratégico e sustentável no Atlântico, este evento vai projectar globalmente o porto do Funchal, promovendo novas rotas, parcerias e também oportunidades de negócio para os nossos empresários", perspectiva o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tem a tutela da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

O responsável governamental revelou ainda a intenção de envolver o MAR-Registo Internacional de Navios na iniciativa. "Pretendemos também envolver o MAR-Registo Internacional de Navios, que tem ganho notoriedade nesta indústria", adianta José Manuel Rodrigues, mostrando-se satisfeito com a colaboração entre a APRAM e a CLIA (Cruise Lines International Association).

Esta semana, em Bruxelas, a presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, reuniu com a CLIA para preparar a cimeira. "A CLIA European Summit 2026 constituiu uma oportunidade para afirmar a Madeira como centro de excelência no sector marítimo-portuário europeu, numa fase crítica de transição energética, inovação e sustentabilidade global", resumiu Paula Cabaço, sublinhando que o evento conta com um programa intenso de conferências, reuniões, seminários, mas também eventos sociais.

O programa da cimeira incluirá, além das sessões técnicas e de trabalho, eventos sociais e culturais como a 'Taste of Madeira Reception', onde será apresentada a gastronomia regional, bem como visitas e experiências turísticas que promovem a oferta cultural e natural da Região. "Não será apenas o turismo de cruzeiros a beneficiar deste evento, mas toda a nossa economia."