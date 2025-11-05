Luzes, sabores e música na Expo Natal Porto Santo 2025

O Pavilhão Multiusos do Porto Santo vai transformar-se, entre os dias 6 e 14 de Dezembro, num autêntico cenário natalício com a realização da Expo Natal Porto Santo 2025, um evento que promete muita animação, sabores regionais e o verdadeiro espírito de Natal.

Organizada pela AICTPS – Associação da Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo e do restaurante Pé na Água, a iniciativa decorrerá diariamente das 18 às 23 horas, reunindo expositores locais e diversas actividades para todas as idades.

O ponto alto do evento será a chegada do Pai Natal e a inauguração oficial, no dia 6 de Dezembro, às 18 horas, marcando o arranque oficial das festividades natalícias na ilha dourada.

Durante nove dias, os visitantes poderão desfrutar de animação musical, mostra de vinhos e gastronomia local, exposição de automóveis e bancas com produtos tradicionais, frutas, verduras, brinquedos, arranjos de Natal, iguarias e bolos típicos. Não faltarão também licores regionais, ofertas e passatempos com prémios, bem como momentos dedicados às crianças, com presentes e muita diversão.