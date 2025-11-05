Parlamento Sénior tem aprovação garantida

Sérgio Oliveira anunciou o voto favorável do PSD à proposta do JPP de criação de um Parlamento Sénior na Assembleia Legislativa da Madeira.

O deputado social-democrata destacou o envelhecimento da população madeirense e o melhoria da qualidade de vida.

Sérgio Oliveira reconhece que o parlamento está aberto à população, com mais de 100 visitas nesta legislatura, mas reconhece a importância de ouvir os mais velhos.

A proposta do JPP, apresentada por Basílio Santos, também tem o apoio do PS que, através de Isabel Garcês destacou a necessidade e adoptar medidas dirigidas aos idosos e, por isso, para a deputada "faz sentido" o projecto de resolução.

Gonçalo Maia Camelo nãos e opõe à realização do Parlamento Sénior, mas não compara ao Parlamento Jovem porque os mais novos "não têm direitos políticos", enquanto a população sénior está "na plenitude" dos seus direitos e são dos que mais participam nas eleições.

Posição semelhante tem o CDS. Sara Madalena que considera mais importante melhorar a imagem que o parlamento transmite.

Mais crítico foi Miguel Castro, do CH que, reconhecendo "o mérito" da proposta, mas acusa o JPP de "falta de coerência" e "populismo". O JPP, acusa, "alimenta um discurso de demagogia híbrida que confunde liberdade com populismo".

Miguel Castro acusa o JPP de negociar "apoios condicionados consoante o vento sopra".