Madeirenses no torneio internacional de badminton 'V U17 Portugal Open 2025'

Os madeirenses Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) e Simão Campos (Club Sports da Madeira) representam a Seleção Nacional Sub 17 no torneio internacional V U17 Portugal Open 2025, que decorre de 31 de Outubro a 2 de Novembro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, segundo a nota de imprensa enviada.

Esta será a primeira participação internacional de Simão Campos no escalão Sub-17, com ambos os atletas a integrarem a Seleção Nacional, após um estágio de preparação realizado entre 28 e 30 de Outubro no CAR Badminton.