Nacional empata na Amadora

O Nacional empatou, esta tarde, na casa do Estrela da Amadora, por 1-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

O marcador no Estádio José Gomes foi inaugurado pela equipa madeirense, aos 40 minutos, através de José Gomes, que encheu o pé esquerdo e não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes adversário.

Porém, aos 61 minutos, a equipa da casa chegou à igualdade. Depois de falhar o primeiro penálti, Sidny Cabral não vacilou na segunda oportunidade e bateu Kaique.

Com este resultado, o Nacional soma 12 pontos e ocupa a 10.ª posição da classificação geral. O próximo jogo, para a Taça de Portugal, está agendado para 23 de Novembro, com o conjunto insular a viajar para o Norte para defrontar o Braga.