Rússia destrói 71 drones ucranianos em 10 regiões e na Crimeia

As defesas antiaéreas da Federação Russa destruíram hoje 71 drones (aeronaves telepilotadas) ucranianos em 10 regiões diferentes e na anexada península da Crimeia, segundo anúncio do seu Ministério da Defesa na rede social Telegram.

A mesma fonte especificou que 29 dos drones abatidos foram intercetados na zona fronteiriça de Briansk, na qual tinham sido destruídos 43 aparelhos daquele género, no dia anterior.

Explosions hit the Russian port of Tuapse in Krasnodar Krai overnight. The strategic facility was reportedly targeted by naval drones, with local sources confirming damage. https://t.co/aWf3YYoKa8 pic.twitter.com/DETHXLRBLc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

Outros sete aparelhos semelhantes, que visam impactos em infraestruturas russas de produção e fornecimento de energia, foram derrubados na também região raiana de Kursk, além de três na Crimeia e mais sete ao largo do mar Negro.

O objetivo das forças militares da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar os reabastecimentos do exército inimigo e 'minar' a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.