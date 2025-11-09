Rússia abate 44 drones ucranianos sobre duas das suas regiões

As defesas antiaéreas russas abateram, no sábado à noite, 44 drones ucranianos de asa fixa sobre duas regiões do país, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia no seu canal de Telegram.

"Durante a noite passada, entre as 23:00 locais (20:00 em Lisboa) de 08 de novembro e as 07:00 (04:00 de hoje) de 09 de novembro, os sistemas de defesa antiaérea intercetaram e destruíram 44 aeronaves não tripuladas ucranianas de asa fixa", indica o comunicado militar.

O comando militar russo precisou que 43 drones foram abatidos na região de Briansk e o restante sobre a de Rostov, ambas fronteiriças com a Ucrânia.

O principal objetivo dos ataques ucranianos com drones contra o território russo são as infraestruturas energéticas.

Até agora, não foram reportados mortos ou feridos.

Com estas ações, a Ucrânia procura, por um lado, dificultar o fornecimento de combustível ao Exército russo e, por outro, reduzir a capacidade de exportação de crude e derivados da Rússia, uma das principais fontes de divisas do país.

As autoridades russas destacaram o ataque à central termoelétrica do maior fornecedor de aquecimento da cidade de Vorónej, um dos principais centros da Rússia europeia, situada a cerca de 250 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

O ataque provocou um incêndio nas instalações, que foi "rapidamente" extinto, bem como cortes no fornecimento de eletricidade e aquecimento, facto confirmado pelo governador da região, Alexander Gusev, que informou igualmente que vários drones foram intercetados pelos sistemas de defesa russos.

Por razões de segurança, as autoridades suspenderam temporariamente o fornecimento elétrico em algumas zonas da cidade, embora ao longo do dia este tenha sido restabelecido com normalidade - o mesmo não sucedendo com o serviço de aquecimento, segundo explicou Gusev na sua conta de Telegram.

A central termoelétrica CHPP-1 fornece energia térmica a quatro distritos de Voronej --- Livoberezhni, Zaliznichni, Leninski e Tsentralni --- bem como a mais de mil empresas, incluindo a maior fábrica da cidade, a petroquímica Voronezhsintezkauchuk.