Rússia atacou ferrovias na região fronteiriça com Ucrânia

As forças armadas da Federação Russa atacaram hoje infraestruturas ferroviárias nas regiões raianas de Sumi e de Kharkiv (noroeste da Ucrânia), registando-se confrontos entre ambas as tropas, segundo a companhia de transportes Ukrzaliznytsia.

A companhia ferroviária denunciou que militares russos provocaram danos num depósito de composições de passageiros, inutilizando várias carruagens e instalações, em Sumi.

Outra ação militar russa causou estragos na ferrovia de Lozova (Kharkiv), na linha que faz a ligação de Gusarivka, nordeste da Ucrânia, a Ivano-Frankivsk, já na parte ocidental do país.

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, já tinha admitido que a Rússia está a tentar isolar as zonas mais próximas das fronteiras, com mais de 300 ataques a este tipo de infraestrutura desde agosto, pois os comboios têm sido meio vital para o transporte de pessoas, mercadoria e material militar.

Segundo deu a entender na quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, as tropas ucranianas estariam cercadas e o líder do Kremlin pediu a Kiev que ordenasse aos seus soldados que se rendessem, como aconteceu no primeiro ano da guerra, quando a Ucrânia perdeu completamente a cidade de Mariupol.

A Ucrânia reagiu com um comunicado do Exército negando que as suas tropas estejam cercadas em Kupiansk.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.