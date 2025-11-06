Sobrevoo de drone interrompe tráfego no aeroporto sueco de Gotemburgo

Vários voos foram cancelados ou desviados depois de pelo menos um drone ter sido hoje avistado perto do aeroporto de Landvetter, em Gotemburgo, no oeste da Suécia, afirmaram as autoridades e a operadora aeroportuária.

"O espaço aéreo sobre Landvetter está atualmente encerrado devido à presença suspeita de um drone", declarou a diretora executiva da operadora aeroportuária sueca Swedavia, Susanne Norman, num comunicado.

O porta-voz do controlo de tráfego aéreo sueco, Bjorn Stavas, indicou que o tráfego foi interrompido depois de pelo menos uma aeronave não-tripulada ter sido avistada, pouco antes das 18:00 locais (17:00 de Lisboa).

No 'site' da Internet do aeroporto de Landvetter, precisa-se que diversos voos foram cancelados, atrasados ou desviados para outros aeroportos.

No início desta semana, a presença de drones não-identificados no principal aeroporto de Bruxelas levou ao cancelamento de cerca de 80 voos.

As perturbações no tráfego aéreo desta semana seguem-se a uma recente série de sobrevoos de drones em aeroportos e instalações militares sensíveis em vários países europeus, entre os quais a Alemanha e a Dinamarca.

Surgiram suspeitas sobre uma possível responsabilidade da Rússia no aumento da atividade de drones na Europa.

A Alemanha, um dos principais apoiantes da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia, e a Dinamarca acusaram Moscovo de intensificar a utilização de drones sobre as suas infraestruturas essenciais, o que Moscovo negou.