Carro despista-se e destrói vedação de stand e viaturas no Funchal

Um carro despistou-se esta madrugada em Santo Amaro, no Funchal, e embateu contra a vedação de um stand de automóveis.

Segundo uma testemunha, o acidente chegou ainda a causar danos em outros quatro veículos que se encontravam para venda.

A condutora não terá ficado ferida, mas apresentava-se bastante nervosa.

O acidente ocorreu por volta da 1 hora.