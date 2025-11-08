Rússia abate 81 drones ucranianos em dez regiões e na Crimeia anexada

As defesas antiaéreas russas abateram na noite de sexta-feira para hoje 81 drones ucranianos de asa fixa sobre dez regiões do país e a Crimeia anexada, informou o Ministério da Defesa da Rússia no canal Telegram.

De acordo com o primeiro relatório militar do dia, na noite de sexta-feira foram abatidos 78 drones, 36 deles sobre o território da região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia.

Outras regiões fronteiriças também foram atacadas, como Briansk e Kursk, onde foram abatidos dez e nove aparelhos não tripulados, respetivamente.

Segundo o comando militar russo, cinco drones ucranianos foram abatidos sobre o território da península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

Os ataques aéreos noturnos também atingiram regiões distantes da fronteira ucraniana, como Volgogrado, Saratov e Smolensk, onde foram intercetados um total de 14 drones.

Num segundo comunicado, o Ministério da Defesa russo informou que, nas primeiras horas da manhã, outros três drones ucranianos foram abatidos, um deles nas proximidades de Moscovo.

O principal objetivo dos ataques ucranianos com drones contra o território da Rússia são as suas infraestruturas energéticas.

Com isso, a Ucrânia procura, por um lado, dificultar o abastecimento de combustível ao exército russo e, por outro, reduzir a sua capacidade de exportação de petróleo bruto e seus derivados, uma das principais fontes de divisas da Rússia.

Em sentido contrário, as tropas russas lançaram nas últimas horas ataques contra várias regiões ucranianas, deixando pelo menos seis pessoas mortas, vários feridos e danos materiais em edifícios, veículos e infraestruturas críticas.

Nas últimas 24 horas, as forças russas lançaram 826 ataques contra 21 localidades na região de Zaporijia, matando três pessoas e ferido outras seis.

Segundo o chefe da Administração Militar Regional de Zaporijia, Ivan Fedorov, as forças russas realizaram 15 ataques aéreos em Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka e Preobrazhenka.

Um total de 560 drones de diferentes tipos atacaram vários municípios e também houve seis ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka e Novodanylivka, além de 245 ataques de artilharia em outros locais.

Uma série de ataques na região de Kherson deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras dez feridas nas últimas 24 horas, de acordo com o chefe da administração militar regional, Oleksandr Prokundin, no Telegram.

Prokudin disse que as forças russas atacaram a região com drones, realizaram ataques aéreos e dispararam artilharia contra infraestruturas críticas e zonas residenciais, tendo os ataques destruído também uma garagem privada e veículos.

Já hoje, um ataque russo com drones contra Kiev provocou vários incêndios que conseguiram ser extintos, informou o Serviço Central de Emergências da Ucrânia na sua página do Facebook. Vários veículos foram afetados pelo incêndio e dois edifícios sofreram danos no distrito de Pechersk, onde foram feitas chamadas de socorro.

Em Dniper, houve outro ataque com drones que causou danos a um edifício residencial de vários andares e deixou pelo menos uma pessoa morta e onze feridas, entre elas duas crianças de dois e treze anos, de acordo com dados da administração militar regional publicados no Telegram.

Na região de Odessa, houve ataques a infraestruturas críticas, assim como na região de Mikolaiv.

"Durante a noite, o inimigo atacou a cidade com drones do tipo Shahed. A infraestrutura industrial foi o alvo", escreveu no Telegram o chefe da Administração Militar Regional de Mikolaiv, Vitali Kim.

Também na região de Kirovorad, os russos atacaram infraestruturas críticas e provocaram um incêndio.