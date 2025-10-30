Rússia atacou centrais térmicas em várias regiões ucranianas

As forças armadas da Federação Russa voltaram hoje a atacar infraestruturas de energia em diversas regiões da Ucrânia, segundo informou em comunicado a companhia privada DTEK, que admitiu "sérios danos" nas suas instalações.

"Sérios danos nos equipamentos das centrais térmicas", lê-se na nota, que refere tratar-se do terceiro ataque russo, só em outubro, contra instalações daquela empresa do setor energético, saldando-se já em 210 as ofensivas contra as suas unidades de produção desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

A DTEK opera cinco centrais térmicas na Ucrânia e outras três em território ocupado pela Rússia, tendo uma sido destruída completamente pelos bombardeamentos.

Entretanto, as tropas ucranianas repeliram nas últimas 24 horas 55 ataques russos na frente de Pokrovsk, uma cidade na região de Donetsk, onde ocorrem combates entre soldados de ambos os lados.

De acordo com as últimas informações publicadas pela plataforma ucraniana de acompanhamento da guerra DeepState, o exército russo continua a tentar ultrapassar as defesas ucranianas infiltrando na cidade grupos de cinco a 10 homens.

Segundo deu a entender na quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, as tropas ucranianas estariam cercadas e o líder russo pediu a Kiev que ordenasse aos seus soldados que se rendessem, como aconteceu no primeiro ano da guerra, quando a Ucrânia perdeu completamente a cidade de Mariupol.

A Ucrânia reagiu com um comunicado do Exército negando que as suas tropas estejam cercadas em Kupiansk.