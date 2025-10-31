Rússia destrói 130 drones ucranianos em 14 regiões

As defesas aéreas da Rússia abateram durante a última madrugada 130 drones ucranianos em 14 regiões do país, um deles perto de Moscovo, informou hoje o Ministério da Defesa russo, na plataforma de mensagens Telegram.

"Durante a noite, entre as 23:00 do dia 30 de outubro e as 08:00 do dia 31 de outubro [das 20:00 de quinta-feira às 05:00 de hoje], as defesas aéreas intercetaram e destruíram 130 drones ucranianos de asa fixa", referiu o relatório militar.

Do total dos drones, 81 foram abatidos nas cinco regiões fronteiriças com a Ucrânia, sendo a mais afetada Kursk, zona onde foram destruídas 31 aeronaves não tripuladas.

O comando militar russo informou que um drone ucraniano foi abatido perto da capital.

Ukrainian drones caused explosions in Russia: a hit on a thermal power plant in Oryol and an electric substation near Vladimir were reported. pic.twitter.com/dSzVNvWz51 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Devido aos ataques com drones, as autoridades russas suspenderam temporariamente as operações nos aeroportos de Volgogrado, Kaluga, Yaroslavl e Tambov, que retomaram as atividades assim que a ameaça à segurança de voo cessou.

O antigo ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, admitiu que o número de ataques com drones ucranianos aumentou consideravelmente nos últimos tempos.

"Se há dois anos falávamos de algumas unidades, depois passaram a ser dezenas, e agora estamos a falar de centenas", disse Shoigu, que sublinhou, no entanto, que apenas um em cada 100 drones ucranianos atinge alvos em território russo.

Os ataques com drones ucranianos intensificaram-se após o cancelamento de uma cimeira, prevista para Budapeste, entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, na semana passada.

More footage from the drone strikes on the Thermal Power Plant in Oryol. https://t.co/fTnjrpCw8D pic.twitter.com/AKTmlU2TGc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Após o anúncio, Trump adotou as primeiras sanções contra Moscovo durante o segundo mandato presidencial do republicano.

As perdas anuais russas com as novas sanções contra o setor petrolífero poderão ascender até 50 mil milhões de dólares (42,3 mil milhões de euros), segundo estimativas divulgadas na quinta-feira pelo Presidente ucraniano.

Trata-se da primeira estimativa da Ucrânia sobre o custo que a Rússia terá de suportar com as sanções aplicadas aos dois gigantes do setor petrolífero, Lukoil e Rosneft, recentemente anunciadas por Trump.

"Prevemos que, se a pressão sobre Moscovo continuar de forma sólida e coerente, as perdas causadas apenas pelas medidas recentemente impostas ascenderão a pelo menos 50 mil milhões de dólares", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

As estimativas citadas por Zelensky constam de um relatório dos serviços secretos da Ucrânia, segundo a agência de notícias EFE.

As sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros aliados de Kiev visam afetar a capacidade da Rússia de financiar o esforço de guerra na Ucrânia, país que Moscovo invadiu em fevereiro de 2022.

Zelensky mostrou-se confiante de que os parceiros de Kiev vão em breve impor novas sanções às exportações de petróleo russo.