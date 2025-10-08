Passageiro com AVC é salvo de navio de cruzeiro próximo à Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em colaboração com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR) e o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou ontem à noite o resgate de um passageiro do navio de cruzeiro 'Costa Fortuna', que se encontrava a cerca de 150 milhas náuticas (aproximadamente 278 km) a noroeste da Ilha da Madeira.

O alerta foi recebido pelo MRSC Funchal, "por contacto telefónico do Maritime Rescue Coordination Centre Roma, informando que um passageiro necessitava de resgate médico após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC)", conforme explica a entidade marítima.

A operação foi concluída esta manhã, quando o navio atracou na Madeira, com o passageiro a ser posteriormente transferido para uma unidade hospitalar através de uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A ocorrência ficou sob a responsabilidade do Comando Local da Polícia Marítima.