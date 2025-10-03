Cruzeiro, de Leonardo Jardim, empata com líder Flamengo no Brasileirão

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou na quinta-feira 0-0 no estádio do Flamengo, que ficou com a liderança do campeonato brasileiro de futebol mais ameaçada pelo Palmeiras, orientado pelo compatriota Abel Ferreira.

As duas equipas foram incapazes de desfazer o 'nulo' no jogo de encerramento da 26.ª jornada, mesmo depois de o Cruzeiro ter ficado reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do defesa William Furtado, aos 83 minutos.

O Flamengo manteve-se no topo do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, mas menos um jogo realizado, enquanto o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, a um ponto de distância da equipa de Abel Ferreira, com mais duas partidas disputadas.