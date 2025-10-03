A economia da Madeira cresce continuamente desde 2021, mas divergências entre responsáveis do Governo Regional levantaram dúvidas sobre o número de meses de expansão: 51, segundo o secretário José Manuel Rodrigues, ou 57, de acordo com o presidente Miguel Albuquerque. O DIÁRIO confirmou os dados oficiais e os indicadores que sustentam este crescimento.

Na terça-feira, 30 de Setembro, José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia, afirmou, na sessão de apresentação do Plano de Dinamização dos Parques Empresariais da Madeira 2025-2031, que “a Madeira cresce economicamente há 51 meses consecutivos”.

Dois dias depois, na quinta-feira, 2 de Outubro, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, declarou, na inauguração da filial da Madeira da Irmãos Peixoto, S.A., que “nós estamos com crescimento económico há 57 meses”.

Durante a cerimónia, quando discursava Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Albuquerque chegou a anotar alguns dados fornecidos pelo secretário da Economia, mas acabou por estender o período de crescimento económico da Região em seis meses, gerando dúvidas sobre o número exacto de meses de expansão económica contínua.

Perante esta discrepância, o DIÁRIO solicitou esclarecimentos à Secretaria Regional de Economia sobre o período em que a Madeira cresce economicamente e os indicadores oficiais que sustentam este cálculo. A resposta confirmou os dados apresentados por José Manuel Rodrigues: “Os dados referidos pelo Senhor Secretário estão correctos e poderão ser confirmados no Boletim. A Região cresce há 51 meses consecutivos. É verdade que, entretanto, já temos o trimestre Julho-Agosto-Setembro, mas ainda não temos os números”, esclareceu a fonte da secretaria.

De acordo com o mais recente Boletim Trimestral de Estatística da Direcção Regional de Estatística da Madeira (2.º trimestre de 2025), o Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) evidencia uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento da actividade económica da RAM no 2.º trimestre de 2025 face ao trimestre precedente. Em Junho de 2025, o último mês do trimestre em referência, completou-se um ciclo de 51 meses de crescimento contínuo da economia da Região. O Boletim destaca, entre outros indicadores, o movimento na rede SIBS, emprego, turismo e transportes como contributos para o crescimento económico.

Indicador Regional da Actividade Económica

O cálculo do número de meses consecutivos de crescimento baseia-se nos dados oficiais do IRAE, que agrega informações de consumo, investimento, emprego, turismo, transportes e indicadores financeiros. Cada trimestre é analisado relativamente ao anterior, e um crescimento positivo em todos os meses de um trimestre contabiliza como crescimento contínuo. No caso da Madeira, o ciclo de 51 meses começou em Abril de 2021 e prolonga-se até Junho de 2025. Qualquer afirmação que inclua meses posteriores ao último trimestre fechado carece ainda de validação oficial.

A divergência entre o secretário e o presidente do Governo parece resultar de uma antecipação não oficial de dados, já que Albuquerque poderá ter estimado o crescimento económico com base em informações ainda não validadas oficialmente, incluindo o terceiro trimestre de 2025. Fontes da Secretaria sublinham que os dados só podem ser confirmados após a publicação oficial, evitando declarações prematuras.

As declarações divergentes geraram repercussão nas redes sociais, com muitos utilizadores a questionarem a credibilidade das informações divulgadas pelo Executivo. No Facebook do DIÁRIO, por exemplo, o leitor Rui Costa comentou de forma contundente: “Aldrabão...”. Analistas económicos contactados pelo DIÁRIO consideram importante que os responsáveis políticos alinhem os números oficiais com a comunicação pública, para evitar confusão junto da sociedade civil e do sector empresarial.

Apesar da divergência nos meses, os dados oficiais confirmam que a economia da Região Autónoma da Madeira apresenta crescimento consistente desde 2021, sustentado pelo turismo e hotelaria em expansão, pelo investimento público e privado em infra-estruturas e serviços, pela abertura de novas empresas, pela estabilidade fiscal e pela redução de impostos regionais e municipais, e pelo aumento do consumo e da circulação financeira local. Esta tendência positiva é vista como essencial para manter a confiança de investidores e empresários, alinhando-se com a estratégia do Governo Regional de promover um ecossistema económico estável e competitivo.

Em conclusão, o número correcto de meses de crescimento económico consecutivo da Madeira até ao final do 2.º trimestre de 2025 é 51, de Abril de 2021 a Junho de 2025. A afirmação de 57 meses, divulgada pelo presidente do Governo – mesmo incluindo os três meses do 3.º trimestre – não alcança esse valor, pelo que não há contabilidade que lhe dê validação oficial. Como salientam os economistas, é sempre necessário basear os cálculos nos dados oficiais.