Cruzeiro 'Borealis' passa a noite no Funchal

O navio de cruzeiros 'Boeralis' chegou esta manhã de sábado ao Porto do Funchal com pouco mais de mil passageiros e 660 tripulantes a bordo, numa escala que se prolonga até ao final da tarde de amanhã.

"O navio, agenciado pela JFM Shipping, está a realizar um cruzeiro de 14 dias pelas ilhas portuguesas. Começou no dia 19 de Setembro em Southampton, Reino Unido, de onde seguiu para a Praia da Vitória (Ilha Terceira) e depois para Ponta Delgada (ilha de São Miguel), de onde chegou às sete da manhã deste sábado", informa uma nota da APRAM.

Salienta a Administração dos Portos da Madeira que o 'Borealis' irá prosseguir "viagem este domingo, às 18 horas, em direção a Lisboa, antes de terminar a viagem novamente em Southampton, a 3 de Outubro".

Com 28 anos de mar (construído em 1997 nos estaleiros italianos de Fincantieri), "o 'Borealis' começou por se chamar 'MS Rotterdam VI', altura em que navegava com a bandeira da Holland America. Adquirido pela Fred Olsen Cruises, o navio foi rebaptizado para o nome actual", evidencia a APRAM.

Além disso, em conclusão, destaca que o navio "foi projectado para acomodar até 1.685 passageiros e 615 tripulantes", sendo que "este ano, foi remodelado".