"Estamos com 57 meses de crescimento económico"

“Estamos com um crescimento económico há 57 meses consecutivos, a dívida pública é mais baixa do que a média da União Europeia e muito mais baixa que a portuguesa, estamos com 65% de dívida em percentagem do PIP”, afirmou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, durante a cerimónia de inauguração da filial da Madeira da Irmãos Peixoto, S.A., em São Roque, Funchal.

Albuquerque aproveitou a ocasião para agradecer o investimento da empresa na região e reforçar a mensagem de confiança no ecossistema económico local. “Os colaboradores desta empresa, e as minhas primeiras palavras, é para agradecer o vosso investimento aqui na região. Estamos com um crescimento económico consistente, baseado em agentes económicos sérios e investimentos sólidos”, acrescentou.

O presidente destacou ainda a estabilidade orçamental e as medidas fiscais regionais como incentivo ao investimento: “Estamos no 10º ano com um excedente orçamental. Tivemos a constituição de 40 a 60 empresas novas só no primeiro semestre deste ano. Temos acompanhado este investimento com a devolução do rendimento aos empresários, às empresas e às famílias, com uma redução fiscal contínua. O IRS tem uma diferenciação até ao 7º escalão e o IRC passará para 13% no próximo ano na Madeira, sem aplicação de derrama”.

Albuquerque sublinhou a importância da fiabilidade e do profissionalismo no mercado: “A economia tem que ser para profissionais e os investimentos têm que ser desenvolvidos no quadro dos profissionais, porque só o profissionalismo, a competência e a eficiência permite que as economias sejam competitivas. Podem contar sempre connosco para não nos metermos na economia; quando o governo se mete, é desastre, mas apoiar quem investe, quem arrisca, quem cria empregos é fundamental”.

A inauguração das instalações da Irmãos Peixoto reforça a presença da empresa no arquipélago, com showroom e armazém que permitem aproximar-se de clientes e parceiros, alinhando-se com a política regional de apoio ao investimento e à criação de emprego.