'Green Market Madeira' conquistou a Calheta e já prepara próxima edição

A organização do 'Green Market Madeira' congratulou-se, hoje, com o sucesso da sexta edição do evento, realizada nos dias 27 e 28 de Setembro, na Praceta 24 de Junho, na Calheta.

Organizado pela Falésia Atelier com o patrocínio oficial da Câmara Municipal da Calheta, o eco mercado circular atraiu centenas de visitantes ao longo do fim-de-semana, celebrando o artesanato local, a cultura, a alimentação consciente e a proteção ambiental e animal.

O certame "superou todas as expectativas e consolidou-se como um dos eventos mais vibrantes e sustentáveis da Região", reforça a organização em comunicado de imprensa, avançando que a próxima edição já está a ser preparada, prometendo "ainda mais novidades e impacto positivo na comunidade local".

Com mais de 45 expositores, incluindo marcas certificadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), o evento destacou o talento dos artesãos da Calheta, promoveu práticas sustentáveis, incentivou a economia circular, a criatividade com a reutilização de materiais e o consumo responsável.

Ao mesmo tempo, os visitantes puderam participar em workshops, experimentar actividades lúdicas e jogos para famílias, assistir a showcooking com produtos locais, momentos de partilha e ainda, contribuir para a recolha solidária de bens em apoio à Associação Ajuda a Alimentar Cães.

“Este evento é uma celebração da comunidade, da criatividade e da consciência ambiental e animal. Ver tantas pessoas envolvidas e interessadas é inspirador.”, afirmou Carlota Gouveia, organização Falésia Atelier, citada na mesma nota.

Além da vertente comercial e educativa, o 'Green Market Madeira' reforçou o seu papel como plataforma de ligação entre produtores, consumidores e causas sociais, "promovendo um estilo de vida mais ético e sustentável".