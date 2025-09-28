Leonardo Jardim perde no Rio e Cruzeiro falha liderança do Brasileirão

O Cruzeiro de Leonardo Jardim, que vinha de quatro vitórias seguidas, acabou sábado derrotado no campo do Vasco da Gama (2-0) e complicou as contas na luta pela conquista da Liga brasileira de futebol, na 25.ª jornada.

No Rio de Janeiro, Jardim desperdiçou a oportunidade de liderar o Brasileirão de forma provisória e até ficou com o segundo lugar em risco, com Rayan, aos oito minutos, e Paulo Henrique, aos 61, a marcarem os golos da equipa da casa, que contou com o português Nuno Moreira a titular.

O Cruzeiro, que somava quatro vitórias seguidas no Brasileirão e seis em todas as provas, segue no segundo posto, com 50 pontos, menos um que o líder Flamengo, que tem menos dois jogos disputados.

Atrás da formação de Leonardo Jardim, no terceiro lugar, segue o Palmeiras, de Abel Ferreira, com 49 pontos e menos três encontros.