José Manuel Rodrigues destacou os números positivos da economia regional: a Madeira cresce há 51 meses consecutivos, o desemprego situou-se nos 4,8%, a remuneração bruta média por trabalhador subiu para 1.676 euros, o consumo de energia aumentou 2,1%, o movimento de passageiros nos aeroportos cresceu 15,5% e os proveitos do alojamento turístico registaram um crescimento superior a 15% face ao trimestre anterior. Nos portos, o movimento de mercadorias cresceu quase 5%, e a inflação apresentou um decréscimo de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

O secretário regional da Economia presidiu à sessão de apresentação do Plano de Dinamização dos Parques Empresariais da Madeira 2025-2031, realizada no Salão Nobre do Governo Regional. A iniciativa é promovida pela Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora S.A., organismo tutelado pela Secretaria Regional da Economia. O plano, desenvolvido pela PKF Portugal, estabelece os objectivos estratégicos para os próximos seis anos, sucedendo ao último plano de 2016.

“Não estamos satisfeitos com o Governo Regional e queremos continuar a crescer, para melhorar a qualidade de vida dos madeirenses e reflectir no rendimento das famílias e dos cidadãos”, afirmou José Manuel Rodrigues.

O responsável sublinhou o papel decisivo dos parques empresariais na dinamização económica, na descentralização das empresas industriais, na criação de emprego, na captação de investimento externo e na melhoria da coesão social e territorial. O Governo da RAM está ainda a elaborar um estudo para avaliar o impacto destes parques no Produto Interno Bruto regional.

Segundo José Manuel Rodrigues, prosseguindo os sete eixos estratégicos do plano de dinamização, até ao final desta década haverá mais parques, mais empresas, mais emprego e uma economia que gera riqueza de forma socialmente justa e equilibrada entre todos os cidadãos.