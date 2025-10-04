Espanha confirma primeiro caso de dermatite nodular contagiosa em exploração pecuária

Espanha confirmou hoje o primeiro caso de dermatite nodular contagiosa (DNC) numa exploração pecuária na região de Alt Empordà, na Catalunha, tendo o Governo acionado medidas de controlo.

França já tinha reportado 67 surtos e Itália 47. Esta doença não se transmite a humanos.

O Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Alimentação do Governo catalão precisou que a doença foi confirmada através de testes realizados no Laboratório Veterinário Central de Algete, em Madrid.

Para conter o surto, a Generalitat (Governo da Catalunha) ativou um conjunto de medidas, que inclui o controlo da área onde foi detetada a doença, de modo a evitar a sua propagação para as explorações agrícolas vizinhas.

Segundo informação publicada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Portugal, a dermatose nodular contagiosa é uma doença viral, que afeta bovinos e alguns ruminantes selvagens, como o búfalo de água.

O vírus é transmitido, principalmente, por moscas, mosquitos e carraças, mas também através do contacto direto em animais doentes e sãos.

A transmissão indireta, por exemplo, através de água e alimentos contaminados também é possível.

Os sintomas mais comuns de DNC são febre, anorexia, salivação excessiva, corrimento óculo-nasal e diminuição da produção de leite.

Podem surgir lesões nos animais sob a forma de nódulos e tumefações.

A taxa de mortalidade é de cerca de 10%. Contudo, não existe tratamento para a doença e a vacinação está proibida na União Europeia, exceto em casos de emergência.

A DNC é uma doença de notificação obrigatória e Portugal é considerado um país livre desta doença.