Homem atropelado por carro desgovernado durante Festa do Rosário

Um homem foi atropelado, na tarde deste sábado, por um carro desgovernado na zona onde decorre a Festa do Rosário, em São Vicente.

Do acidente resultaram ferimentos numa perna da vítima, que foi assistida no local e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente.

Segundo relatos ao DIÁRIO, o condutor terá violado uma zona interditada, onde estão situadas barreiras de segurança, entrando na área reservada aos participantes e visitantes da festa.

Foto DR

O incidente gerou momentos de grande tensão entre os presentes. Um popular, testemunha do acidente, sublinhou que, dada a elevada concentração de pessoas na festa, “foi uma sorte não ter apanhado mais ninguém” nem ter havido “uma tragédia”.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.