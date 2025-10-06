Boeing 747 aterrou pela primeira vez na Madeira há 23 anos

Foi um momento histórico na Região. A 5 de Outubro de 2002, pela primeira vez, um boeing 747 aterrou na pista madeirense. Centenas de curiosos acorreram a Santa Cruz para assistir de perto a este momento.

Eram 17h34 quando se deu a aterragem de uma aeronave de grande dimensão, a maior a aterrar na Madeira. “Estou muito satisfeito por ter cá vindo e por ter sido tão bem recebido pelas pessoas”, disse Alan Nickolson, o piloto do avião. Antes de aterrar, fez uma aproximação à pista, percorrendo-a até ao fim, para então depois concretizar a mesma.

O secretário regional de Equipamento Social, Santos Costa, afirmou que a aterragem serviu também para que “ninguém tenha dúvidas da capacidade que este aeroporto tem para poder desempenhar a sua função de intercontinental”.