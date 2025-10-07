 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem nu no Funchal

None

Um vídeo de um homem nu, alegadamente alterado, na Avenida do Mar, no Funchal, está a ser amplamente partilhado em vários grupos de WhatsApp.

Segundo o que foi possível aferir, a situação terá tido lugar esta terça-feira. 

Não se sabe, para já, se houve a intervenção das autoridades.

*As imagens do vídeo foram editadas e desfocadas de forma a proteger a identidade da pessoa envolvida

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo