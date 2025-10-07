Homem nu no Funchal
Um vídeo de um homem nu, alegadamente alterado, na Avenida do Mar, no Funchal, está a ser amplamente partilhado em vários grupos de WhatsApp.
Segundo o que foi possível aferir, a situação terá tido lugar esta terça-feira.
Não se sabe, para já, se houve a intervenção das autoridades.
*As imagens do vídeo foram editadas e desfocadas de forma a proteger a identidade da pessoa envolvida
