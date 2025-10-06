Cruzeiro empata com Sport e pode atrasar-se na luta pelo título

O Cruzeiro, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, empatou a um golo no domingo em casa com o Sport Recife, na 27.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, podendo ficar mais longe da liderança.

Em Belo Horizonte, o Sport, com os portugueses Sérgio Oliveira e João Silva no banco, adiantou-se no marcador aos 41 minutos, com um golo de Derik Lacerda, ex-jogador do Moreirense e da Académica.

O empate surgiu aos 59 minutos, num lance criado por jogadores que também passaram por Portugal, com Matheus Pereira, formado no Sporting e com passagem pelo Desportivo de Chaves, a assistir para o golo de Gabriel Barbosa, ex-Benfica.

Com este resultado, o Cruzeiro mantém o terceiro lugar, com 52 pontos, menos três do que o Palmeiras (menos dois jogos), de Abel Ferreira, e do que o Flamengo (menos um jogo), que tinha perdido em casa do Bahia.