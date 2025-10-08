'Costa Fortuna' passa o dia no Funchal

O navio de cruzeiros 'Costa Fortuna' chegou, esta quarta-feira, ao Porto do Funchal, onde permanecerá até às 18 horas.

O navio, capitaneado pelo italiano Antonio Tommaso Tateo e agenciado pela Blatas, está a realizar um cruzeiro de 14 noites pelo Mediterrâneo, ilhas espanholas e Madeira e traz a bordo 2.767 passageiros e 941 tripulantes, revela a APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

A viagem começou a dois de Outubro em Barcelona, fazendo depois escalas em Marselha (França), Savona (Itália) e Málaga (Espanha) antes de chegar ao Funchal.

O navio regressa ao mar ao final da tarde, em direcção a Fuerteventura, visitando nos dias seguintes: Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife (todos nas ilhas Canárias), regressando depois ao Mediterrâneo primeiro a Cádis, para terminar no dia 16 novamente em Barcelona.

Até ao final da tarde desta quarta-feira, 8 de Outubro, o 'Costa Fortuna' terá a companhia do 'Britannia', que pernoitou de terça para quarta-feira na cidade, e regressa ao mar pelas 15 horas, em direção a Santa Cruz de La Palma (ilhas Canárias).

Britannia com mais de cinco mil a bordo em pernoita no Funchal O Porto do Funchal recebeu esta terça-feira, 7 de Outubro, o navio de cruzeiros Britannia, com mais de cinco mil pessoas a bordo, 3.691 das quais passageiros e 1.364 tripulantes.

Esta é a primeira de duas visitas que o 'Costa Fortuna' tem previstas para este mês à Madeira. A próxima está marcada para o dia 26.

Com 22 anos de mar, o navio foi construído em Itália pela Fincantieri e custou 400 milhões de euros. Foi remodelado em 2018, e tem nova intervenção marcada para o próximo ano.