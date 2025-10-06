Veículo perde carga e espalha garrafas no Funchal

Um veículo que transportava mercadorias perdeu, esta manhã, parte da sua carga na rotunda da Autonomia, no Funchal. O incidente ocorreu quando as garrafas de vidro caíram para a via, partindo-se de imediato.

Segundo uma testemunha, apesar dos estragos materiais causados pela quebra das garrafas, não há registo de feridos nem de danos em outras viaturas.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.