Autoridades turcas proibiram concerto de Robbie Williams na terça-feira

As autoridades turcas proibiram o concerto do cantor britânico Robbie Williams, agendado para a próxima terça-feira, em Istambul, por "motivos de segurança", disse hoje uma fonte do gabinete do governador da cidade, após protesto de organizações não-governamentais (ONG).

O concerto estava marcado para o mesmo dia do aniversário do ataque sem precedentes do movimento islâmico palestiniano Hamas em solo israelita, a 07 de outubro de 2023, que desencadeou uma guerra em Gaza que gerou protestos em todo o mundo.

A empresa organizadora anunciou que o concerto foi cancelado "de acordo com uma decisão tomada pelo gabinete do governador de Istambul", acrescentando que os reembolsos dos bilhetes seriam emitidos em breve pela plataforma onde foram adquiridos.

Em declarações à agência France Presse, a mesma fonte alegou "motivos de segurança", sem adiantar outros pormenores.

O cantor, de 51 anos, atuou em Israel em 2015 e 2023, apesar dos apelos de boicote por parte dos ativistas pró-palestinianos.

Várias ONG pediram às autoridades turcas que cancelassem o concerto, incluindo a Plataforma de Solidariedade Islâmica, que tinha planeado protestos sob o lema "Robbie Williams, sionista, deixa a Turquia!".

"Lamento não poder atuar em Istambul na próxima semana", anunciou Robbie Williams na sua conta na rede social Instagram.

"As autoridades municipais cancelaram o concerto em nome da segurança pública", disse. "A última coisa que quero é pôr em risco a segurança dos meus fãs. A segurança deles está em primeiro lugar".

Em setembro, as autoridades turcas proibiram um concerto planeado em Istambul por Enrico Macias, após apelos a protestos contra as posições pró-Israel do cantor francês.

O cantor de 86 anos disse à France Presse na ocasião que atuava na Turquia há 60 anos e que estava "profundamente surpreendido e triste por não poder ver o [seu] público, com quem [ele] sempre partilhou os valores da paz e da fraternidade".