Jorge Carvalho promete criar melhores condições para os profissionais da limpeza urbana

O candidato à Câmara Municipal do Funchal pela coligação PSD/CDS 'Funchal Sempre Melhor', Jorge Carvalho, visitou esta terça-feira, 7 de Outubro, a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, localizada nos Viveiros. Na ocasião, o social-democrata elogiou o trabalho desenvolvido pelos profissionais do sector e reafirmou o compromisso de criar melhores condições para manter a cidade limpa, cuidada e acolhedora para residentes, trabalhadores e visitantes.

Esta visita permitiu-nos aprofundar o conhecimento sobre uma área fundamental para o funcionamento da cidade. Gostaria de destacar o trabalho extraordinário que todos estes profissionais realizam. Mesmo quando a cidade dorme, são eles que garantem que o Funchal amanhece nas melhores condições, pronto a receber todos os que regressam aos seus empregos, às suas escolas e às suas atividades diárias. Jorge Carvalho

O candidato sublinhou a dimensão e a importância do serviço de limpeza urbana do Funchal, que conta com centenas de trabalhadores dedicados diariamente à manutenção do espaço público: “Estamos a falar de um sector essencial, onde todos os dias há equipas que dão o seu melhor para que o Funchal seja reconhecido como uma cidade limpa, organizada e aprazível. Essa imagem positiva que temos da cidade é o resultado do empenho, da dedicação e do profissionalismo de quem aqui trabalha."

Jorge Carvalho garantiu que a coligação 'Funchal Sempre Melhor' irá continuar a investir nesta área, "reforçando as condições de trabalho e os meios disponíveis para garantir uma cidade ainda mais limpa e sustentável".

“Os funchalenses podem estar tranquilos quanto à qualidade e competência destes profissionais. O nosso compromisso é o de criar melhores condições para que continuem a desempenhar o seu trabalho com eficiência e dignidade, contribuindo para um Funchal cada vez mais bonito e agradável para todos”, acrescentou.

O candidato deixou também uma mensagem de apelo à responsabilidade colectiva dos cidadãos: “Se é verdade que temos profissionais de excelência, é igualmente verdade que o compromisso com o ambiente e com a limpeza da cidade deve ser partilhado por todos. Os actos e as acções de cada um têm impacto no todo”, alertou, defendo que "uma cidade limpa não é aquela que tem muita gente para limpar, mas sim aquela que tem pouca gente para sujar".

"Cuidar do Funchal é uma tarefa de todos nós", concluiu.