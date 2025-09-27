Jorge Carvalho promete "novas acessibilidades" e "bolsas de estacionamento" em Santo António

A candidatura 'Funchal Sempre Melhor' (PSD/CDS), liderada por Jorge Carvalho, esteve este sábado à tarde nas zonas altas de Santo António, "numa visita marcada pelo entusiasmo da população da Barreira", salienta uma nota de imprensa. "O candidato à Câmara Municipal do Funchal, acompanhado por Marcelo Gouveia, candidato à Junta de Freguesia de Santo António, ouviu as preocupações dos moradores e apresentou compromissos concretos para melhorar a mobilidade na freguesia", refere.

Jorge Carvalho destacou "a necessidade de criar novas acessibilidades e reforçar as condições de estacionamento", diz a nota, citando as promessas do candidato: "Vamos alargar a Vereda do Granel, transformando-a num novo arruamento, e vamos também alargar a Vereda do Camacho. Em paralelo, iremos criar uma bolsa de estacionamento que permitirá o parqueamento de mais viaturas."

O candidato sublinhou que "estes investimentos têm um impacto directo na vida dos funchalenses, sobretudo nas zonas altas do concelho", uma vez que acredita que "mais acessibilidades significam maior fluidez na circulação automóvel e pedonal, mais segurança e melhor qualidade de vida para todos. Para além disso, estas melhorias tornam a freguesia mais preparada para o futuro, facilitando também a mobilidade de veículos eléctricos e sustentáveis, que são cada vez mais utilizados pelas nossas populações", frisou.

Com estas medidas, conclui, "Jorge Carvalho reafirmou o compromisso de tornar Santo António, as Zonas Altas e o Funchal numa cidade mais funcional, inclusiva e adaptada às necessidades das pessoas".