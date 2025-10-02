Jorge Carvalho promete valorizar folclore e etnografia

O candidato à Câmara do Funchal pela coligação 'Funchal Sempre Melhor', que junta PSD e CDS, visitou, esta quinta-feira, dias instituições de relevo para o concelho, a Fundação Garouta do Calhau e o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Numa dessas acções de campanha, Jorge Carvalho prometeu valorizar o folclore e a etnografia.

Na visita à Garouta do Calhau, o candidato sublinhou a importância do papel social daquela instituição, nomeadamente junto dos mais idosos, destacando, nesse âmbito, o novo centro de noite para a população sénior que está actualmente em fase de conclusão, e que funcionará no Funchal.

"Projectos como este mostram que é possível cuidar dos nossos idosos com qualidade, garantindo-lhes conforto e segurança. O município tem de estar ao lado destas instituições, apoiando e valorizando o seu trabalho", disse Jorge Carvalho, que não deixou de evidenciar o "trabalho exemplar" que a Garouta do Calhau tem levado a cabo.

Posteriormente, na visita ao Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, o candidato da coligação 'Funchal Sempre Melhor' garantiu que pretende apoiar as actividades do grupo, reforçando o seu papel cultural, comprometendo-se com a valorização do folclore e da etnografia.

"É fundamental que a Câmara Municipal do Funchal reconheça e apoie instituições como esta, que mantêm viva a nossa herança cultural. Preservar a memória é também projectar o futuro", sustentou Jorge Carvalho, que teve oportunidade de visitar, na ocasião, o Núcleo Museológico de Arte Popular, onde pôde contactar com Cândida Pereira, uma tecelã de 84 anos que mantém viva a tradição da tecelagem madeirense. Além disso, elogiou o património cultural preservado pelo grupo e reconheceu o valor do seu contributo para a identidade da cidade e da Região.