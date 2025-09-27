A candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, liderada por Jorge Carvalho, voltou a prometer a criação de uma nova centralidade em Santa Luzia.

Jorge Carvalho pretende criar nova centralidade em Santa Luzia Biblioteca Municipal do Funchal será transferida para o Centro Cultural e Investigação do Funchal

Este sábado, durante uma visita à freguesia, Jorge Carvalho destacou que a transferência da Biblioteca Municipal para o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) exige soluções concretas de mobilidade e prometeu reforçar acessibilidades e criar estacionamentos.

“Com a passagem da Biblioteca Municipal do Edifício 2000 para o CCIF, será necessário criar melhores acessibilidades e mais estacionamento neste local. Vamos avançar com uma nova via de acesso automóvel e com a criação de bolsas de estacionamento para servir o CCIF, a Biblioteca Municipal e a Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 101 de Santa Luzia”, afirmou o candidato citado em nota de imprensa.

Jorge Carvalho sublinhou ainda que “os investimentos vão beneficiar não apenas os equipamentos culturais, mas também os moradores e o comércio local”. “O objectivo é criar uma nova centralidade, trazendo mais vida, mais pessoas a estes espaços e, ao mesmo tempo, dinamizando a economia local”, acrescentou.

Durante a passagem pela sede da Associação de Escoteiros – Grupo 101, Jorge Carvalho assumiu também o compromisso de requalificar e valorizar o espaço exterior da instituição. “Queremos proporcionar melhores condições aos mais de 80 jovens e crianças deste agrupamento, para que possam desenvolver plenamente as suas actividades”, garantiu, valorizando o papel do escotismo na formação dos jovens.

“O escotismo tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais solidária e responsável, ao transmitir valores como a entreajuda, o respeito e a cidadania activa. É uma escola de vida que enriquece os nossos jovens e, por isso, deve ser apoiada”, concluiu.