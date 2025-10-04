CDU diz que "os senhorios não podem ficar sozinhos na Câmara"

A CDU realizou hoje um jantar comício no Curral das Freiras onde o candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Marco Fernandes, afirmou que "o Curral das Freiras é um exemplo muito claro da desgraça que é ficarem apenas os senhorios na autarquia".

Como explicou Marco Fernandes, em nota à imprensa, "os senhorios não podem ficar sozinhos na Câmara".

"Quando assim é o povo fica desgraçado. Foi o que aconteceu nas últimas eleições na freguesia do Curral das Freiras. O PSD e a sua camarilha ficaram sozinhos, só foram eleitos autarcas pelo PSD. Ou seja, as populações perderam voz e deixaram de ter quem lutasse pelos seus direitos. Não interessa nada às populações que tal desgraça volte a acontecer", sustentou.

Como referiu Marco Fernandes," a CDU considera urgente e necessário libertar o povo do Curral das Freiras do jugo do senhorios".

"A colónia já deveria ter terminado há séculos", diz.

De acordo com o candidato da CDU, "os senhores do mando mantêm o povo sobre um jugo apertado. No Curral das Freiras, como noutras zonas do concelho de Câmara de Lobos, a Câmara não pode servir apenas os interesses de meia dúzia de empresários com ligações ao poder que governa há meio século".



Marco Fernandes apelou ainda ao voto na CDU "como condição para que as populações tenham melhores condições para lutar por uma vida melhor neste concelho de Câmara de Lobos".