Jorge Carvalho promete elevar Bombeiros Sapadores do Funchal a Batalhão

O candidato da coligação PSD/CDS ‘Funchal Sempre Melhor’ à Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, garantiu esta terça-feira, 30 de Setembro, que logo que estejam asseguradas as condições legalmente exigidas, nomeadamente o número mínimo de elementos, a Companhia de Sapadores do Funchal será elevada a Batalhão.

Durante uma visita ao quartel, onde foi recebido pelo comandante José Minas, o candidato sublinhou a relevância da corporação no socorro e protecção das populações, afirmando que a mudança representa um passo decisivo na valorização dos bombeiros e na resposta às exigências de um concelho com enorme responsabilidade.

“Após a conclusão da formação em curso, teremos os quadros disponíveis para dar este salto. A passagem a Batalhão vai trazer não só mais prestígio à corporação, como permitirá uma melhor organização hierárquica, com a criação do lugar de um segundo-comandante, reforçando a capacidade de resposta em situações de maior exigência”, explicou o candidato.

Jorge Carvalho lembrou que os Bombeiros Sapadores do Funchal servem diariamente cerca de 150 mil pessoas, entre os 110 mil residentes, mais 40 mil não residentes que se deslocam à cidade para trabalhar, sem esquecer os milhares de turistas que visitam a capital madeirense.

“O Funchal precisa de uma corporação preparada para responder a todos os desafios, e os nossos bombeiros são exemplo disso, são profissionais de excelência, altamente qualificados e equipados com os melhores meios de intervenção”, sublinhou Jorge Carvalho.

O candidato destacou ainda que a evolução para Batalhão garante "maior reconhecimento institucional e melhores condições de comando, sem comprometer a prontidão da resposta".

O comando vai reunir, dentro de pouco tempo, todas as condições para enquadrar o Funchal como Batalhão. Isso não altera a rapidez nem a eficiência do socorro – essa mantém-se exemplar – mas aumenta a capacidade de organização e planeamento de uma corporação que é essencial à vida dos funchalenses. Jorge Carvalho

O candidato da coligação PSD/CDS concluiu reafirmando que a valorização dos Bombeiros Sapadores é também uma valorização da cidade: “Os funchalenses podem estar tranquilos. Continuaremos a apostar nos bombeiros, porque sabemos que investir na sua capacidade é investir na segurança e no bem-estar de todos.”