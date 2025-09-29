Jorge Carvalho anuncia conjunto de investimentos em São Martinho

A freguesia do São Martinho recebeu esta segunda-feira, nos Jardins da Ajuda, a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’ da coligação PSD/CDS.

Na ocasião, o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, acompanhado pelo candidato à Junta de Freguesia, Marco Gonçalves, anunciou um conjunto de investimentos para "melhorar as condições de vida da população".

Entre os compromissos assumidos, Jorge Carvalho destacou a necessidade de reforçar a segurança rodoviária e pedonal, apostando no controlo da velocidade automóvel, com a criação de passadeiras. “Desta forma vamos criar condições de maior segurança para todos aqueles que circulam a pé”, afirmou.

Outra das prioridades será a requalificação dos espaços verdes. “Queremos reabilitar jardins e rentabilizar os espaços públicos, devolvendo-os à população com áreas lúdicas e de lazer”, explicou o candidato.

Na área da educação, Jorge Carvalho comprometeu-se a rever o contrato interadministrativo relativo à requalificação das escolas do 1.º ciclo, tendo em vista o reforço da segurança pedonal junto aos estabelecimentos de ensino.

Relativamente ao Bairro da Nazaré, defendeu “uma articulação eficaz entre a Câmara Municipal, o Governo Regional e a Junta de Freguesia de São Martinho, para garantir melhores condições de segurança, limpeza e manutenção dos espaços, assegurando qualidade de vida para todos os moradores”.

No plano desportivo, anunciou ainda a criação de uma nova pista de atletismo no RG3, através de um protocolo entre o Exército, o Governo Regional e a Câmara Municipal. “Vamos devolver a Pista de Atletismo ao Funchal, que ficará localizada no RG3. Será uma solução que beneficiará não só os atletas e a população, mas também as forças militares, que terão melhores condições para as suas actividades”, acrescentou.

Jorge Carvalho revelou ainda a intenção de dinamizar o Jardim de São Martinho, acima da Igreja, "com especial atenção às famílias e animais de companhia".

Por seu turno, Marco Gonçalves, apresentou-se ao lado de Jorge Carvalho e destacou a sua “força renovada” para continuar a servir a população. “Juntos, temos a certeza de que São Martinho continuará a ser um exemplo de desenvolvimento, proximidade e qualidade de vida”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas, o candidato à Junta de Freguesia de São Martinho destacou: a implementação de um projecto de prevenção de comportamentos desviantes e toxicodependências, destinado a "apoiar os jovens" e a "promover uma comunidade mais segura".

Outra promessa deixada foi a criação de uma "Universidade de Verão, com atividades educativas, culturais e desportivas durante as férias escolares".

Marco Gonçalves anunciou ainda um projecto de segurança informática, "acessível a todos os fregueses", com o objectivo de "promover a literacia digital e a proteção on-line".

“As nossas medidas reflectem o compromisso de inovar, proteger e investir nas pessoas, garantindo que São Martinho seja uma freguesia cada vez mais forte, solidária, sustentável e preparada para o futuro”, concluiu.