Jorge Carvalho sublinha importância da diáspora madeirense

Jorge Carvalho esteve presente este sábado num jantar promovido no Centro das Comunidades Madeirenses, que contou com a participação de mais de uma centena de emigrantes. Na ocasião, o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal fez questão de frisar a importância da Diáspora Madeirense.

O candidato elogiou a sua resiliência e o papel fundamental que desempenha na projecção do nome da Madeira além-fronteiras. “É com enorme orgulho que reconhecemos o contributo desta comunidade, que não só preserva as nossas tradições e cultura, como também leva o melhor da Madeira aos quatro cantos do mundo”, afirmou Jorge Carvalho.

O cabeça-de-lista fez questão de apontar o trabalho que desenvolveu enquanto secretário regional da Educação no apoio à integração das gerações mais jovens nas escolas, assegurando que continuará a apostar na valorização e inclusão, mas agora a partir da autarquia do Funchal.

A criação do pelouro da Diáspora e Migrações e da Unidade da Diáspora e Migrações, por parte da Câmara Municipal do Funchal, é uma das "medidas inovadoras" implementadas pelo actual executivo, referenciada pelo candidato. "São estruturas pioneiras na Região e em todo o país, que têm vindo a criar uma maior proximidade com os migrantes, promovendo e acompanhando o seu processo de integração", considera.

Neste sentido, Jorge Carvalho assumiu o compromisso de manter e reforçar este apoio à nossa Diáspora e a todos os migrantes que escolhem o Funchal para viver. “Acredito que a integração é uma condição essencial para termos uma sociedade mais coesa, solidária e preparada para os desafios do futuro”, concluiu Jorge Carvalho.