Jorge Carvalho anuncia requalificação do centro de São Roque e melhoria das acessibilidades no Galeão

O candidato da coligação PSD/CDS 'Funchal Sempre Melhor' à Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esteve este sábado em São Roque, acompanhado por Robert Castro, candidato à Junta de Freguesia, bem como pelo atual e pelo ex-presidente da junta, Pedro Gomes e Rui Nunes. Na ocasião, anunciou dois compromissos centrais para a freguesia: a requalificação do centro de São Roque e a melhoria das acessibilidades na zona do Galeão.

“São Roque cresceu muito nos últimos anos e é fundamental que esse desenvolvimento seja acompanhado com mais qualidade de vida para quem cá vive. Vamos requalificar o centro da freguesia, criando mais estacionamento e reformulando a circulação automóvel, para que todos possam ter mais conforto e segurança no seu dia-a-dia”, afirmou Jorge Carvalho em nota à imprensa.

O candidato sublinhou que esta intervenção é essencial porque é no centro da freguesia que se concentram os principais serviços públicos, escolas, clubes desportivos, centros de dia, comércio, restauração e serviços religiosos.



“Queremos que quem vive em São Roque, mas também quem aqui procura serviços, espaços comerciais ou religiosos, sinta que tem melhores condições de mobilidade automóvel e pedonal e um espaço mais organizado e funcional”, reforçou.

Além da intervenção no centro da freguesia, Jorge Carvalho destacou ainda a importância de melhorar as acessibilidades na zona do Galeão, com a ligação entre o Lombo do Galeão, o Lombo Jamboeiro e o Lombo da Cova.



“Esta ligação entre os lombos vai permitir uma circulação mais rápida e segura, aproximando as pessoas e criando melhores condições de mobilidade para todos os residentes. É uma obra que vai ter um impacto muito positivo na vida quotidiana dos munícipes”, garantiu.

O candidato deixou uma mensagem clara de compromisso com a freguesia.

“São Roque merece melhor. Com estas intervenções, vamos responder às necessidades atuais e preparar a freguesia para o futuro, tornando-a mais acessível, mais funcional e com maior qualidade de vida para todos os munícipes", finalizou.