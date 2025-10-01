Jorge Carvalho prioriza políticas para a juventude

O candidato da coligação PSD/CDS 'Funchal Sempre Melhor' à Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, apresentou esta quarta-feira, num encontro com jovens junto à Marina do Funchal, as linhas estratégicas da sua política para a juventude. Habitação, cultura, desporto e mobilidade foram definidos como os quatro pilares essenciais para responder às necessidades dos mais novos e garantir-lhes oportunidades no concelho, do mar à serra.

No que respeita à habitação, Jorge Carvalho assumiu o compromisso de rever o Plano Director Municipal (PDM), permitindo que as famílias que possuem terrenos com capacidade construtiva possam voltar a construir ou ampliar as suas casas.

"Vamos devolver às pessoas o direito de construir e ampliar habitações nos terrenos que lhes pertencem, com regras claras e em condições de dignidade e segurança. O Funchal tem de dar resposta às necessidades habitacionais dos seus jovens e famílias", afirmou.

O candidato destacou ainda a importância da habitação a custos controlados, com especial atenção às cooperativas e ainda a construção de fogos destinados ao arrendamento jovens a preços acessíveis.

“Com a revisão do PDM vamos repor a majoração de 20% na construção. Isto significa que, por exemplo, em vez de 100, poderão ser construídos 120 fogos, reforçando a oferta para a classe média e para os jovens que procuram casa”, explicou.

A cultura foi apresentada como outro pilar fundamental. Jorge Carvalho defendeu a dinamização dos espaços públicos municipais, criando oportunidades para novos talentos.

“Queremos que o Jardim Municipal, através do auditório, seja um espaço de referência para jovens artistas das mais diversas áreas. Precisamos de criar palcos acessíveis a quem está a começar e quer mostrar o seu talento artístico ao público”, sublinhou. “Isto sem esquecer os restantes eventos e iniciativas que a CMF promove e pretende dar continuidade e intensificar”.

Na área do desporto, o candidato lembrou os investimentos já feitos e anunciou a criação de novos espaços, nomeadamente a futura pista de atletismo em São Martinho.

“O desporto é essencial para os jovens. Transmite valores de disciplina, espírito de equipa e superação, enquanto promove saúde e bem-estar. Queremos continuar a apoiar a formação, requalificar os recintos existentes e criar novas infraestruturas que incentivem a prática desportiva em todo o concelho”, garantiu.

Sobre a mobilidade, relembrou a cultura da utilização de transporte próprio, sublinhando que em determinados percursos o transporte público é mais eficiente. Sobre a transferência da atual Doca de Autocarros, junto ao Edifício 2000, para a zona da Penteada, junto às piscinas olímpicas, o candidato referiu que esta medida terá um impacto direto na vida dos estudantes da Universidade da Madeira e dos jovens atletas que frequentam aquele complexo desportivo.

“Com a nova localização, vamos facilitar as deslocações de muitos alunos que vêm de concelhos vizinhos e dar melhores condições aos jovens que praticam desporto na Penteada.

“Estamos a apostar numa cidade mais equilibrada e funcional, pensada também para as novas gerações”, assumiu.