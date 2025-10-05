"Avião com danos" leva a cancelamento de voo para a Madeira

Vários passageiros ficaram, ontem à noite, retidos na cidade do Porto, após o voo TP1711, com destino à Madeira, ter sido cancelado devido à aeronave apresentar "danos", conta uma passageira ao DIÁRIO.

Segundo relata, o voo estava inicialmente previsto para às 21h25, contudo receberam a informação que devido a "danos" no avião, este teria de ser atrasado, com nova hora de partida para as 00h30. "Deram-nos, mais tarde, um vale para comermos. Enquanto estávamos a comer recebemos uma nova informação a dizer que o voo passaria para as 2h10 da manhã porque tinham ido a Lisboa buscar uma peça", dá conta.

A passageira conta que efectivamente conseguiam ver uma "grande movimentação" com uma aeronave, mas que esta teria como destino Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos da América. Em causa está um camião que bateu, ontem, contra um avião da TAP no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A aeronave ficou danificada, mas não há registo de feridos.

"Depois recebemos a informação que o voo tinha sido cancelado e que íamos receber por SMS ou por e-mail a informação dos voos que iam ser disponibilizados para a Madeira", explica a passageira, acrescentando que um dos principais problemas nesta comunicação prende-se com o facto desta ter sido feita totalmente em inglês.

"Para mim não há problema porque eu percebo, mas estavam lá pessoas idosas que não percebiam nada. Depois recebemos a informação dos novos voos e eu vi várias pessoas idosas que não percebiam o que receberam", denuncia, referindo que dada a hora, os balcões da TAP já estavam encerrados, não sendo possível pedir mais informações.

Conta que conseguiu regresso para hoje para a Madeira, mas terá de fazer ainda uma viagem aérea Porto-Lisboa, porque não conseguiu voo directo. "Mandaram-me a informação e o novo bilhete que tinha voo hoje."