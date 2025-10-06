RB1 apresenta medidas para reforçar a economia no concelho

O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, apresenta, através de uma nota de imprensa, as suas propostas para reforçar o desenvolvimento económico do concelho, com o objectivo de criar mais emprego e consolidar a Ribeira Brava como "um destino turístico de excelência na Madeira".

“Queremos uma economia local forte, que crie oportunidades para os nossos jovens, valorize o comércio tradicional e promova o turismo de forma sustentável e integrada”, sublinha Marco Martins.

A candidatura do RB1 assume o compromisso de colocar a economia, o emprego e o turismo no centro da estratégia de crescimento do concelho, através de medidas concretas e exequíveis: Criação do Conselho Consultivo Empresarial, envolvendo empresas locais na definição das políticas de desenvolvimento económico, realização de feiras agrícolas, artesanais e comerciais em todas as freguesias, dinamizando o comércio e a produção local, requalificação e construção de miradouros emblemáticos (S. Sebastião, Pico, Encumeada, Lugar da Serra, entre outros), potenciando o turismo paisagístico, criação de uma plataforma electrónica de promoção turística, reunindo informação sobre locais, gastronomia e tradições, promoção do Farol da Ribeira Brava como ponto de atração turística e cultural, isenção de pagamento de estacionamento ao fim de semana a partir das 13h de sábado, para dinamizar o comércio e a restauração local.

RB1 pretende ainda dinamizar o Pólo de Emprego da Ribeira Brava e fortalecer parcerias com o Campanário, reduzir taxas urbanísticas para investimentos que criem postos de trabalho, apoiar o empreendedorismo jovem e cultural, incentivando projetos locais de inovação e animação, valorizar e modernizar o comércio tradicional, reforçando a identidade da vila e das freguesias, requalificar e promover veredas e percursos turísticos, ligando o património natural e cultural e sensibilizar o Governo Regional para a reabertura e valorização do Calhau da Lapa, um dos maiores ex-líbris naturais do concelho.

“O turismo, o emprego e a economia local não se fazem de promessas, fazem-se de visão e trabalho. Queremos continuar a provar que a Ribeira Brava pode liderar pela inovação, pela proximidade e pela capacidade de criar oportunidades para todos”, reforça Marco Martins.