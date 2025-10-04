Serão os carros alugados vistos pelos madeirenses como culpados pelo trânsito complicado?

O DIÁRIO noticiou, na sexta-feira, em destaque de primeira página, que o Governo Regional da Madeira pondera a criação de uma nova taxa a aplicar aos renta-a-car. A taxa deverá ser de dois euros diários, por cada automóvel alugado. A notícia espoletou cerca de uma centena de comentários, distribuídos por várias redes sociais.

Um dos leitores notou que a esmagadora maioria dos madeirenses entende que os turistas e o aluguer de automóveis são os grandes responsáveis pelas confusões no trânsito da ilha da Madeira, que se vêm a acentuar nos últimos anos.

Terá razão o leitor ao afirmar que os madeirenses têm essa percepção?

A verificação da veracidade do que afirmam os leitores não é possível de forma científica. Para isso, teria de ser elaborado um estudo, na área das ciências sociais, mas seguindo o método científico, o que não é do âmbito deste trabalho.

Por essa razão, vamos procurar fundamentar a verificação em comentários deixados nas redes sociais sobre o assunto e em notícias e/ou textos de opinião da imprensa madeirense sobre o assunto.

Comecemos então pela análise dos quase 100 comentários à referida notícia do DIÁRIO, sobre a taxa a aplicar aos automóveis alugados na Madeira.

A maioria dos leitores critica a nova taxa, considerando-a apenas uma maneira de arrecadar receita para o Governo Regional e não uma solução para os problemas de trânsito.

Muitos comentadores afirmam que o verdadeiro problema é o excesso de carros alugados pelos turistas, que saturam as estradas, os centros das localidades e os principais pontos turísticos. Por isso, muitas pessoas defendem que seria mais eficaz limitar as licenças de rent-a-car.

Outras apontam a falta de fiscalização da polícia e a tolerância a carros mal estacionados de turistas como agravantes do caos.

Ainda assim, houve leitores que criticaram a ausência de alternativas sólidas: transportes públicos fracos, pouco investimento em mobilidade sustentável e incentivo quase exclusivo ao automóvel.

Entre os comentários analisados, há consenso e, que os turistas e o excesso de carros de aluguer são um dos principais factores do caos no trânsito na Madeira, mas também que a taxa de dois euros não resolve nada. As soluções sugeridas passam por limitar a frota de rent-a-car, reforçar transportes públicos e fiscalizar de forma séria os abusos.

Vejamos, agora, algumas das notícias publicadas neste ano (2025), na Madeira (DIÁRIO, JM e Funchal Notícias e RTP-Madeira) relacionadas com o tema:

- PS/Funchal quer restringir circulação de “rent-a-car” no centro (medida justificada por “agravar o caos no trânsito” e ocupar lugares dos residentes). 13 Set. 2025.

- PS defende parques periféricos e restrições a “rent-a-car” nas horas de ponta, por contribuírem para congestionamento. 21 Jul. 2025.

- Rui Caetano promete “regular a circulação de viaturas de rent-a-car” para aliviar o tráfego no Funchal. 19 Set. 2025.

- “Confiança” critica “massificação turística”: ruas “ocupadas por autocarros e viaturas turísticas” e falta de fiscalização, com impacto no trânsito. 17 Jul. 2025.

- ADN alerta para “aumento exponencial” de empresas de rent-a-car, sublinhando pressão acrescida das frotas na circulação. 4 Mar. 2025.

- JPP identifica “excesso de carros” devido a 500–1.500 turistas/dia no Rabaçal, alertando para perda de qualidade e pressão viária. 1 Ago. 2025.

- Proposta JPP para o Seixal: concentrar carros de turistas e usar shuttle pago para reduzir tráfego na descida/ subida à praia. 1 Out. 2025.

- PS quer Polícia Municipal a “controlar a entrada de carros de rent-a-car” no Funchal, referindo “centenas de carros” a entrar. 6 Set. 2025.

- Pico do Areeiro volta a ficar congestionado por “centenas de rent-a-car”; guia de montanha relata carros mal estacionados nas bermas, impossibilitando subir/descer. 26 Set. 2025.

- Rabaçal “à cunha” de carros em dia de sol; nota-se “confusão de viaturas de aluguer” a ocupar a berma e referência a congestionamentos nos principais pontos turísticos (Areeiro, Ponta de S. Lourenço, etc.). 28 Mai. 2025.

- Caos junto à Igreja Matriz do Seixal por afluência de turistas; um autocarro turístico fica imobilizado e é citada a “má conduta” de alguns condutores de rent-a-car no estacionamento como fator do bloqueio. 8 Mai. 2025.

- Neve no Areeiro volta a “colapsar” o trânsito; filas e estacionamento abusivo de viaturas de rent-a-car impedem passagem de autocarros turísticos. 4 Abr. 2025.

- Polícia controla acesso dos carros à Ponta de S. Lourenço para evitar problemas de trânsito/estacionamento em zona muito visitada (controlo de acessos automóveis). (RTP Madeira) 20 Set. 2025.

Como facilmente se constata, é generalizada a percepção de que os grandes problemas de trânsito/mobilidade na Madeira, actualmente sentidos, estão relacionados com o número de turistas que alugam carro, como conduzem e estacionam. Assim, avaliamos a afirmação dos leitores como verdadeira, no sentido de que se trata de uma ideia real, verificável e clara.