PPM denuncia existência de lar a funcionar ilegalmente no Funchal

O PPM, através de comunicado enviado à comunicação social, dá conta da existência de um lar ilegal, em funcionamento no Funchal, que já terá recebido ordem de encerramento por parte da Segurança Social, mas que mesmo assim continua a acolher idosos.

"Pelo que ficámos a saber, o mesmo, não cumpre com os requisitos legais para manter portas abertas e cuidados aos idosos, tais como uma equipa de enfermagem de controlo de medicação aos seus utentes, não conta com uma equipa de apoio aos idosos e serviços de acompanhamento nocturno, entre muitas outras falhas que os denunciantes nos relataram e que estão dispostos a prestar declarações", indica Paulo Brito.

O partido lamenta, por isso, que a Segurança Social se tenha "limitado a colocar um documento na porta do lar com ordem de encerramento, mas nada mais fez para que os idosos fossem salvos de tamanho sofrimento a que estão sujeitos".

"Pelas imagens que nos fizeram chegar, dizemos mesmo que este é o Lar dos Horrores, tendo em conta a forma como estes idosos estão ali a ser tratados", aponta o partido.



O PPM dá ainda conta de que contactou a responsável pelo lar e "fomos informados pela mesma que não passava factura de serviços prestados e se o solicitássemos, a mensalidade seria mais elevada". "Ora isto leva também ao facto de este lar estar a cometer o crime de fuga aos impostos", atira Paulo Brito.

O coordenador regional do partido pede às várias instituições - Segurança Social, ARAE e Autoridade Tributária - uma acção de fiscalização rápida e eficaz e que resgate os idosos que, "conforme as fotografias que são dantescas e mostram o sofrimento que estes idosos passam naquela casa dos horrores até ao fim da sua vida, onde falecem sem o devido acompanhamento em grande agonia, segundo os relatos que nos fizeram chegar".

