RB1 apresenta João Pedro Correia como candidato à Junta de Freguesia da Ribeira Brava

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) apresenta como candidato à Junta de Freguesia da Ribeira Brava João Pedro Correia, de 42 anos, gestor tributário e actual tesoureiro da Junta de Freguesia.

"Com um profundo conhecimento da realidade local, João Pedro Correia tem demonstrado ser um homem sério, de confiança e próximo da população, com provas dadas no desempenho das suas funções. A sua candidatura simboliza a continuidade de um projecto transformador iniciado por Marco Martins, que colocou a freguesia num novo patamar de desenvolvimento e proximidade", revela o movimento em nota à imprensa.

O meu compromisso é dar continuidade ao trabalho realizado, mantendo uma Junta de Freguesia próxima, activa e sempre disponível para ouvir e responder às necessidades das pessoas. O futuro da Ribeira Brava constrói-se com responsabilidade, dedicação e transparência”. João Pedro Correia

Entre os principais objectivos da candidatura estão "reforçar a proximidade com a população; dar continuidade à recuperação das veredas e caminhos, garantindo acessibilidade e segurança; apoiar instituições, associações e colectividades locais, promovendo desporto, cultura e espírito comunitário; valorizar as tradições, eventos e identidade ribeirabravense; desenvolver medidas de apoio aos seniores, combatendo o isolamento; investir no espaço público e no ambiente; incentivar os jovens e as famílias, promovendo natalidade e sucesso escolar e garantir transparência e boa gestão, assegurando que cada investimento se traduz em benefícios reais para os fregueses".

O Movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1) reforça que "esta candidatura representa a determinação em consolidar os avanços alcançados e continuar a trabalhar junto com a população, colocando sempre a Ribeira Brava em primeiro".