Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 4 de Outubro de 2025

Mulher exige 50 mil euros ao presidente de São Vicente

Uma professora, com quem José António Garcês teve um relacionamento próximo, recorreu a tribunal para exigir a devolução da sua parte num negócio imobiliário. Em 2022, a mulher tinha sido vítima de intimidações, entre as quais a colocação de uma bomba incendiária no seu carro, um processo que vai para julgamento e que tem um fiscal municipal como único arguido. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Mas há mais para ver na edição deste sábado

Funchal estuda subida da taxa turística. A revisão do regulamento prevê também melhorar a compensação do trabalho de cobrança realizado pelos agentes económicos. A decisão caberá ao futuro presidente eleito.

Vereador e presidente ‘pegam-se’ em Santa Cruz. Episódio na última reunião de câmara coloca Jaime Silva e Élia Ascensão, ambos eleitos pelo JPP, em rota de colisão.

“Para a MEO a Madeira nunca foi periferia.”Entrevista com Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, que investiu 15 milhões em reforços da rede móvel e no 5G

Guia de boas práticas para as terras altas

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.